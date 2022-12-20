Автоэксперт назвал типичные ошибки водителей при вытаскивании авто из снега

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Автоэксперт Петр Баканов назвал типичные ошибки водителей при вытаскивании застрявшего в снегу автомобиля. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, многие водители используют обычный ленточный трос из набора автомобилиста, который не подходит для выдергивания машины из снега. Он уточнил, что плетение нитей такого троса предполагает буксировку в спокойных режимах.

"Трос должен быть рывковым, – так называемая динамическая стропа. Она плетется совершенно другим образом, используется эластичный материал, благодаря которому рывок получается мягким, без ударных нагрузок", – предупредил Баканов.

Также он посоветовал стоять в безопасной зоне, когда происходит вытягивание автомобиля. Так, при длине веревки в четыре метра, от нее нужно стоять минимум на таком же расстоянии. На трос, по словам эксперта, следует накинуть автомобильный коврик или куртку, чтобы в случае обрыва он упал вниз.

Баканов отметил, что зачастую автомобилисты растягивают трос и начинают буксовать, не развивая достаточное усилие. Специалист пояснил, что первый рывок должен быть мягким, чтобы автомобиль отлип от снега.

Также автоэксперт посоветовал водителям иметь такелажную скобу (шакл) для надежной фиксации троса.

"В критических ситуациях можно воспользоваться домкратом, чтобы машина "отлипла" от снега", – добавил автоэксперт.

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