Автоэксперт рассказал, как правильно удалять наледь с автомобилей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, как правильно удалять наледь с автомобилей. Об этом пишет "Газета.ру".

"Люди начинают сбивать лед дворниками, царапая стекло и приводя сами дворники в негодность. Даже скребком следует работать очень аккуратно, чтобы не покарябать поверхность", – объяснил автоэксперт.

Хайцеэр предупредил, что не стоит замерзшее стекло поливать горячей водой, это может привести к образованию трещин. Катать по стеклу теплую воду в пакете – тоже не лучший вариант, поскольку пакет может лопнуть, добавил он. Специалист рекомендовал воспользоваться обычным феном, чтобы избавиться от обледенения.

Кроме того, эксперт напомнил, что самый простой способ убрать наледь – это использовать подогрев стекла и скребок. Он также посоветовал купить концентрированную жидкость, которая растворяет лед, но не портит пластик.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов рассказал, что перед наступлением холодов на автомобиле следует не только поменять резину, но и проверить целый ряд элементов, в том числе дворники.

По его словам, не лишним будет осмотреть кузов машины: царапины следует закрасить, чтобы не было ржавчины, а сколы на стеклах заделать эпоксидным составом, чтобы не допустить образования трещин.

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