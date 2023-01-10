Автоэксперт рассказал, как ухаживать за машиной в мороз

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Из-за холодной погоды многие российские автомобилисты испытывают трудности. О том, как сделать использование машины удобнее и безопаснее в период холодов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

Эксперт отмечает, что автомобиль должен быть грамотно обслужен, а также заправлен всем необходимым и качественным. По его словам, еще до зимнего сезона водителям необходимо поставить новый аккумулятор, заменить шины и датчики давления в них.

"У машины желательны подогревы сидений и руля, которые быстро работают. И уже в салоне должна лежать щетка. Из багажника ее бывает доставать сложнее", – сказал Шапарин.

Также специалист подчеркнул, что все провода в машине должны быть рабочими и качественными. Для этого их необходимо периодически проверять. Кроме того, он посоветовал автомобилистам обзавестись бустером (дополнительным источником питания. – Прим. ред.).

Ранее автоконструктор Виталий Кабышев посоветовал владельцам малолитражек воздержаться от поездок в снегопад. По его словам, компактные автомобили с коробкой автомат склонны к перегреву, а также не созданы для долгой работы с пробуксовкой. После снегопада при выезде из двора перегрев масла наступает через 30–40 секунд при попытках выехать "враскачку".

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