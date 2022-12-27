Автоконструктор посоветовал владельцам малолитражек воздержаться от поездок в снегопад

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автоконструктор Виталий Кабышев посоветовал владельцам малолитражек воздержаться от поездок в снегопад, так как эти автомобили неустойчивы на дороге в связи с короткой колесной базой и высокого центра тяжести, сообщает "Газета.ру".

"Также значительные затруднения при передвижении после снегопада ожидаемы для водителей компактных городских машин – Opel Corsa, Mazda 2 и тому подобных", – заявил он.

По словам шеф-конструктора, компактные автомобили с коробкой "автомат" склонны к перегреву. В сочетании с малолитражными двигателями эти автомобили не созданы для долгой работы с пробуксовкой. Такая ситуация может возникнуть после снегопада при выезде из двора. В подобных ситуациях перегрев масла наступает через 30–40 секунд при попытках выехать "враскачку".

Кабышев добавил, что в период снегопада полный привод не является панацеей.

"Он позволит развить более высокую скорость, но тормозить полноприводному автомобилю будет так же сложно, как моноприводному", – сказал эксперт.

Специалист отметил, что после сильного снегопада не стоит пытаться управлять автомобилем тем водителям, которые не уверены в своих силах.

Ранее эксперт Иван Зенкевич назвал необходимые предметы в багажнике для автомобилиста в зимний период. По его мнению, водителям необходимо в салоне автомобиля иметь лопату для снега, трос и аптечку. Зенкевич порекомендовал не экономить на автомобильных аптечках.

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