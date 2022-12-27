Эксперт назвал необходимые предметы в багажнике для автомобилиста в зимний период

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Эксперт Иван Зенкевич назвал необходимые предметы в багажнике для автомобилиста в зимний период. По его мнению, водителям необходимо в салоне автомобиля иметь лопату для снега, трос и аптечку. Сообщает News.ru.

"Если вы живете в России, то зимой в багажнике автомобиля просто обязана быть лопатка. Также я советую прихватить с собой трос, а если вы еще и планируете движение по сельской местности, то и цепи не помешают", – сказал автоэксперт.

Зенкевич также порекомендовал не экономить на автомобильных аптечках.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин дал оценку "зимней амнистии" для автомобилистов. По его мнению, инициатива об амнистии по автомобильным штрафам за нарушение разметки из-за аномальных снегопадов заслуживает поддержки. Колодочкин отметил, что при сильном снегопаде камеры фиксации дорожных нарушений работают некорректно.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!