Автоюрист поддержал освобождение от штрафов за разметку в период сильных снегопадов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Предложение освободить водителей от штрафов за несоблюдение разметки и нарушение правил парковки в период сильных снегопадов является правильным, считает автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. Об этом сообщает телеканал "360".

"Очень хороший законопроект, потому что бывают не только сильные снегопады, но и коммунальная техника не справляется после них", – сказал он.

По словам эксперта, недавно он сам оказался в ситуации, когда из-за большого количества снега не смог разглядеть разметку. Он также обратил внимание, что фиксация нарушений происходит камерами, которые могут не учитывать плохие погодные условия.

Автоюрист предложил дополнить инициативу и освобождать водителей от штрафов на период, пока дороги не приведут в порядок после сильных снегопадов.

Ранее Депутат Госдумы Василий Власов предложил объявить в России амнистию по автомобильным штрафам за нарушение разметки в период аномальных снегопадов. Письмо с соответствующей инициативой он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову.



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