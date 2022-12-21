Эксперт рассказал о штрафах за разметку во время снегопадов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Во время непогоды и снежных заносов камеры фотовидеофиксации продолжают делать снимки, поэтому получение штрафа за разметку вполне вероятно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката автомобильного движения "Свобода выбора" Сергея Радько.

По его словам, теоретически можно будет оспорить штраф, если на фотографии будет видно, что разметка занесена снегом. Вместе с тем Радько отметил, что камера делает 10–15 снимков, поэтому один из них может зафиксировать момент маневра.

Кроме того, напомнил эксперт, часто разметка дублируется дорожными знаками, поэтому, не соблюдая их требования, водитель нарушает ПДД. Он добавил, что даже при сильном снегопаде камеры продолжают работать.

"Временно отключить камеры технически невозможно. В той же Москве их несколько тысяч, и условия возле каждой из них могут поменяться за минуту: например, если проехал снегоуборочный трактор и разметку очистил", – сказал юрист.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что при вытягивании машин из снега многие водители используют обычный ленточный трос из набора автомобилиста. Он уточнил, что этот трос не подходит для этих целей. По его словам, плетение нитей такого троса предполагает буксировку в спокойных режимах.



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