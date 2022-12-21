В России нет спецподразделений для борьбы с угоном транспорта – эксперт

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МВД запускает в Центральном федеральном округе компьютерную программу "Паутина", которая сможет отслеживать угнанные автомобили, сообщает Pravda.Ru. Зачем она нужна, объяснил автоэксперт Виктор Похмелкин.

Он отметил, что дорога – это публичное пространство, поэтому контроль за ним с помощью фото- и видеофиксации юридически оправдан. Специалист сообщил, что с помощью "Паутины" можно будет обжаловать неправомерно выписанный штраф. Эксперт приветствует это, поскольку не у всех есть видеорегистраторы, а штрафы часто назначаются не вполне юридически правильно.

Похмелкин добавил, что смысл этой системы в том, что она будет отслеживать передвижение автомобиля только по определенной территории, независимо от того, сохранилась ли эта информация в конкретных камерах.

Он также объяснил, что угоны в стране мало раскрываются не из-за отсутствия средств на это, а из-за отсутствия политической и профессиональной воли. Также он считает, что часто люди, которые призваны бороться с преступностью, сами входят в состав организованной преступной группы, и им невыгодно раскрывать угоны.

"И еще у нас нет специализированных подразделений, которые боролись бы с угоном автотранспортных средств. Все это в рамках уголовного розыска. А у уголовного розыска масса других забот, и угон автомобиля не на переднем плане, когда у нас там грабежи, разбои и убийства", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России в этом году заметно сократилось число угонов автомобилей. В прошлом году суммарно был угнан 1 531 автомобиль, застрахованный по КАСКО. За первые десять месяцев текущего года этот показатель достиг отметки в 746 случаев, однако страховщики уверены, что по итогам оставшихся двух месяцев он едва ли достигнет тысячи из-за снижения активности угонщиков в зимние месяцы.

О снижении показателя автоугонов говорят и в МВД РФ. По данным ведомства, число угонов – когда злоумышленник берет автомобиль якобы только для того, чтобы покататься, – упало на 8,9%, а краж с целью присвоения машины – на 18,2%.

"Специальный репортаж": "угоны в деталях"

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