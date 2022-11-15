19:46Транспорт
Число автоугонов значительно сократилось в РФ в 2022 году – страховщики
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
В России в текущем году заметно сократилось число угонов автомобилей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.
Так, в прошлом году суммарно был угнан 1 531 автомобиль, застрахованный по КАСКО. За первые десять месяцев текущего года этот показатель достиг отметки в 746 случаев, однако страховщики уверены, что по итогам оставшихся двух месяцев он едва ли достигнет тысячи из-за снижения активности угонщиков в зимние месяцы.
О снижении показателя автоугонов говорят и в МВД РФ. По данным ведомства, число угонов – когда злоумышленник берет автомобиль якобы только для того, чтобы покататься – упало на 8,9%, а краж с целью присвоения машины – на 18,2%.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов уверен, что эта тенденция связана с закрытием европейских границ и проблемами с передвижением в другие страны, где сбывались краденные автомобили.
Кражи с целью разбора на запчасти тоже сократились, поскольку стало сложнее легализовать такие детали, да и продажи новых машин, которым обычно угонщики отдавали предпочтение, упали.
Отмечается, что в топ самых угоняемых автомобилей входят модели корейских и российских производителей. Так, первое место по угоняемости занимает Hyundai (модели Tucson и Santa Fe), затем идет Kia (Sorento и Rio), замыкает тройку Lada.
Ранее в России зафиксировали рекордную популярность массовых седанов и хетчбэков на фоне дефицита других предложений новых автомобилей. Так, в августе этого года доля бюджетных машин превысила 41% в общей массе новых легковых автомобилей.
При этом на отечественную Lada Granta приходится 26,5% всего авторынка новых легковых машин.
"Специальный репортаж": "угоны в деталях"
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