Доля бюджетных машин на рынке РФ достигла рекорда с 2017 года

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В России зафиксировали рекордную популярность массовых седанов и хетчбэков на фоне дефицита других предложений новых автомобилей, сообщает газета "Коммерсант".

По данным "Автостата", доля массовых недорогих машин длиной до 4,2 метра, предназначенных преимущественно для городских поездок, в августе 2022 года превысила 41% в общей массе новых легковых автомобилей.

В настоящий момент ситуация такова, что на отечественную Lada Granta приходится 26,5% всего авторынка среди новых легковых машин, при доле "АвтоВАЗа" на уровне 37%. Ранее в России также были популярны корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов указал на концентрацию спроса в более дешевом сегменте, где объем предложений ограничен, а наиболее доступные машины представлены именно российским концерном. Их низкая стоимость объясняется в том числе государственной поддержкой в виде льготного автокредитования.

Среди иностранных автопроизводителей лидируют по объему предложения китайские бренды Haval, Geely и Chery. Цены на машины этих производителей примерно на 200 тысяч выше, чем на популярный в РФ Renault Duster. Однако французский поставщик покинул российский рынок и распродает остатки своей продукции.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил о желании Тегерана заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей.

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