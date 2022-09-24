Mazda может полностью прекратить производство в РФ

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Японская компания Mazda не исключает возможность полного прекращения производства автомобилей на предприятии во Владивостоке в связи с проблемами с цепочками поставок, сообщает газета Nikkei.

По данным издания, в настоящее время решение о прекращении продаж транспортных средств или их техобслуживания в РФ не принято.

Уточняется, что на автомобили производятся на совместно с компанией "Соллерс" предприятии, Mazda обсуждает возможность выхода из него.

Ранее японская компания Toyota объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге.

Компания намерена провести оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве: это позволит поддержать работу автосалонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ. Кроме того, действующим сотрудникам окажут помощь в поиске работы и получении новой квалификации, а при необходимости – финансовую поддержку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.