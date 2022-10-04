В Зеленограде автоворы нашли оригинальный способ угнать "Жигули"

17:37
Фото: УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по городу Москве
В Зеленограде двое злоумышленников смогли угнать автомобиль "Жигули", который в момент кражи был не на ходу. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".
"В полицию Зеленограда обратился местный житель с заявлением о пропаже принадлежащей ему машины ВАЗ-2105, <...> которая была не на ходу. <...> Злоумышленники в ночное время вскрыли "Жигули", поменяли государственные регистрационные знаки, установили в машину имеющийся у них аккумулятор и похитили транспорт", – говорится в сообщении.
Отмечается, что размер ущерба составил 50 тысяч рублей. Угонщиков задержали, ими оказались двое жителей Подмосковья 18 и 19 лет. В настоящее время машину вернули владельцу, с подозреваемых взяли подписку о невыезде.
Ранее в Красноярском крае трое подростков попали в больницу после ДТП, в которое они попали на угнанном автомобиле. Отмечается, что 16-летний житель села Николаевка, который инициировал угон, в момент происшествия был пьян.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: