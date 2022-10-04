В Зеленограде автоворы нашли оригинальный способ угнать "Жигули"

Фото: УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по городу Москве

В Зеленограде двое злоумышленников смогли угнать автомобиль "Жигули", который в момент кражи был не на ходу. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

"В полицию Зеленограда обратился местный житель с заявлением о пропаже принадлежащей ему машины ВАЗ-2105, <...> которая была не на ходу. <...> Злоумышленники в ночное время вскрыли "Жигули", поменяли государственные регистрационные знаки, установили в машину имеющийся у них аккумулятор и похитили транспорт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что размер ущерба составил 50 тысяч рублей. Угонщиков задержали, ими оказались двое жителей Подмосковья 18 и 19 лет. В настоящее время машину вернули владельцу, с подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Ранее в Красноярском крае трое подростков попали в больницу после ДТП, в которое они попали на угнанном автомобиле. Отмечается, что 16-летний житель села Николаевка, который инициировал угон, в момент происшествия был пьян.



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