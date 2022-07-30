Пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП на западе Москвы

19:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль и попавшего на нем в ДТП на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление внутренних дел по Западному административному округу столиц.
"Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь на территории гаражного кооператива на улице Родниковая, неправомерно завладел автомобилем марки Skoda и совершил незаконную поездку в город. Не справившись с управлением на улице Шолохова, мужчина совершил ДТП с другим автомобилем. При оформлении аварии сотрудники полиции обратили внимание на то, что водитель имеет визуальные признаки состояния опьянения", – рассказали в пресс-службе.
Задержанный отказался от медосвидетельствования и был доставлен в территориальный отдел полиции.
По данным ведомства, 29-летний злоумышленник увидел в открытом гараже автомобиль Skoda и решил угнать его, так как рядом никого не было.
В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Также был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").
Уточняется, что в качестве меры пресечения злоумышленнику избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что BMW врезался в столб в Москве. В результате пострадали три человека.
Происшествие случилось возле владения 1б на улице Островитянова. В результате инцидента пострадали двое детей и один взрослый.
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в серии угонов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: