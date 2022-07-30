Пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль и попавшего на нем в ДТП на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление внутренних дел по Западному административному округу столиц.

"Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь на территории гаражного кооператива на улице Родниковая, неправомерно завладел автомобилем марки Skoda и совершил незаконную поездку в город. Не справившись с управлением на улице Шолохова, мужчина совершил ДТП с другим автомобилем. При оформлении аварии сотрудники полиции обратили внимание на то, что водитель имеет визуальные признаки состояния опьянения", – рассказали в пресс-службе.

Задержанный отказался от медосвидетельствования и был доставлен в территориальный отдел полиции.

По данным ведомства, 29-летний злоумышленник увидел в открытом гараже автомобиль Skoda и решил угнать его, так как рядом никого не было.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Также был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

Уточняется, что в качестве меры пресечения злоумышленнику избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что BMW врезался в столб в Москве. В результате пострадали три человека.

Происшествие случилось возле владения 1б на улице Островитянова. В результате инцидента пострадали двое детей и один взрослый.

