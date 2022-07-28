На Киевском шоссе при движении в сторону области столкнулись несколько автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 23 километре Киевского шоссе после пересечения с улицей Адмирала Корнилова при движении в сторону области столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы города.

Ранее стало известно, что пешеход и пассажир автобуса пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы. В районе перекрестка Краснодарской и Тихорецкой улиц произошла авария с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20".

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля подрезал автобус, в результате чего произошел наезд на тротуар.