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08:15

Общество

В Госдуме предложили объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением объявить в России амнистию по автомобильным штрафам за нарушение разметки в период аномальных снегопадов. Письмо с соответствующей инициативой он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что во многих российских регионах в течение уже нескольких недель сохраняются сильные снегопады, которые создают для водителей сложные условия, нередко вынуждая их нарушать правила парковки и дорожную разметку.

Власов добавил, что, по прогнозам синоптиков, аномальные снегопады продолжатся и в ближайшие недели.

"Прошу вас оценить целесообразность объявления "зимней амнистии", предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий", – отмечает депутат в письме.

Ранее депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что выписанные автомобилистам штрафы за нарушение дорожной разметки могут быть обжалованы без оплаты, если факт нарушения ПДД не виден на снимке из-за снегопада.

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