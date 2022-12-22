Автоэксперт оценил идею "зимней амнистии" для автомобилистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инициатива об амнистии по автомобильным штрафам за нарушение разметки из-за аномальных снегопадов заслуживает поддержки, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин. Об этом сообщает RT.

"Если дело касается именно нарушений правил, связанных с разметкой, то есть напрямую с погодными условиями, то я поддерживаю предложение. Потому что глупо, наверное, чего-то требовать (во время непогоды. – Прим. ред.)", – сказал он.

Колодочкин отметил, что при сильном снегопаде камеры фиксации дорожных нарушений работают некорректно.

Ранее Депутат Госдумы Василий Власов предложил объявить в России амнистию по автомобильным штрафам за нарушение разметки в период аномальных снегопадов. Письмо с соответствующей инициативой он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

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