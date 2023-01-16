Депутат Госдумы предложил убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думский депутат Василий Власов выступил с инициативой убрать бетонные дорожные заграждения в виде полусферы, заменив их на более заметные аналоги. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, направленного на имя начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова.

В документе депутат указал, что на данный момент бетонные полусферы в качестве заграждений на дорогах приобрели массовых характер. Подобный материал встречается на подъездах к образовательным и медицинским учреждениям, на дорожных сетях и многих других местах.

Однако, по мнению Власова, в зимний период подобные заграждения зачастую трудно отличить от скоплений снега на дороге. Часто это представляет собой причину поломки тех или иных транспортных средств.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды", – написал Власов в письме.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что территория Московского скоростного диаметра (МСД) между улицами Шоссейной и Полбина получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

По его словам, участок поможет улучшить транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!