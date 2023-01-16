Врач назвала оптимальное время нахождения за рулем

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Максимальное время, которое человек может проводить за рулем, не должно превышать 9 часов. Однако всегда следует учитывать время суток и погодные условия, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-терапевта Людмилу Клочко.

"Длительное нахождение за рулем рассеивает внимание, может ослабевать зрение и возникать усталость в ногах и руках. И в эти 9 часов необходимо регулярно делать перерывы. Делать перерыв следует каждые 2–4 часа, в зависимости от стажа вождения, возраста водителя и погодных условий", – поделилась эксперт.

Клочко рекомендовала регулярно выходить из транспортного средства, разминаться и дышать свежим воздухом. По ее словам, ходьба помогает вернуть организму тонус и улучшает кровообращение.

Помимо этого, автомобилистам следует протирать пыль, которая образуется на панели. Врач заявила, что она может стать причиной аллергической реакции и острого ринита. Также необходимо более осторожно выбирать ароматизаторы. В некоторых случаях в их состав могут входить химические вещества, которые также становятся причиной аллергии.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как ухаживать за своей машиной в сильные холода. Так, он указал на то, что все провода в транспортном средстве должны быть рабочими и качественными. Для этого их необходимо периодически проверять, подчеркнул Шапарин.

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