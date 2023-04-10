В РФ хотят смягчить наказание за отсутствие документов на машину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Госдуме подготовили законопроект о смягчении ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на машину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Если документы на транспортное средство остались дома или где-то еще – это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, и задержания автомобиля происходить не должно", – объяснил парламентарий.

Как отмечается в пояснительной записке, часто водители могут устранить нарушение, попросив привезти документы родственников. Однако такая возможность есть не у всех. Помещение машины на спецстоянку создает трудности не только для владельцев, но и для инспекторов ГИБДД.

Исключение, считает Нилов, должны составлять разве что случаи, когда автомобиль числится в угоне или отсутствуют документы, требуемые в рамках Таможенного союза.

В настоящее время документ направлен в правительство РФ для получения отзыва.

Ранее в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предложили ввести наказание за скручивание пробега на машине. Там считают, что физлица за подобные нарушения следует штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей, а юрлица – до 1 миллиона рублей.



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