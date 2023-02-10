В Госдуме оценили идею запретить продажу табачных изделий на АЗС

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Идея запретить продажу табачной продукции на заправочных станциях неплохая, однако она может вызвать раздражение у водителей, которые осуществляют поездки на длительные расстояния. Таким мнением поделился первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

"Люди едут на длительные расстояния, а если запретить продажу, то им придется искать. Не факт, что это снизит уровень потребления. Я считаю, что достаточно мер принято, чтобы не пропагандировать продажу табачных изделий", – цитирует Тумусова RT.

При это парламентарий подчеркнул, что поддерживает депутата Госдумы Султана Хамзаева в проблемах борьбы с пропагандой алкоголя и табачных изделий.

Ранее Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с просьбой запретить продажу табачной продукции на АЗС. Он напомнил, что употреблять подобные изделия на заправках запрещено, так как курение представляет опасность на этой территории.

Однако продажи табака на АЗС все еще продолжаются.

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