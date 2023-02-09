Юрист предупредил автомобилистов о нарушениях при движении задним ходом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт предупредил автомобилистов о нарушениях при движении задним ходом. Об этом рассказал автоюрист Сергей Смирнов в интервью радио Sputnik.

"При движении задним ходом зеркала заднего вида не всегда позволяют водителю быть уверенным, что дорога свободна, остается много мертвых зон. В правилах дорожного движения (ПДД) говорится: "Если водитель не может быть уверен в безопасности маневра, он должен прибегнуть к помощи третьих лиц", – сказал Смирнов.

Согласно правилам ПДД, при движении задним ходом иногда нужна помощь пассажира автомобиля или прохожего, чтобы человек проследил отсутствие других препятствий или людей.

Смирнов отметил, что чаще всего водители прибегают к заднему ходу на парковке рядом с магазином или во дворе. Всегда есть опасность, что под колеса может кто-нибудь попасть, добавил эксперт.

"Из-за небольшого роста он может оказаться вне зоны, которая отражается в зеркалах", – пояснил Смирнов.

Автоюрист заявил, что водитель, который случайно задел автомобиль при движении задним ходом и даже не заметил этого, может быть привлечен к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Однако владелец поврежденной машины может и не получить выплату по страховке.

"Страховая компания может не выплатить деньги, потому что движение задним ходом во дворе или на парковке не запрещено, наказания за это нет. Придется доказывать, что водитель неправильно двигался задним ходом, чтобы получить компенсацию", – уточнил эксперт.

По словам Смирнова, водитель точно получит штраф, если будет совершать движение задним ходом на перекрестке, пешеходном переходе, скоростной дороге и в других местах, где это запрещено правилами ПДД.

"Если вы нарушите это правило и попадаете "в прицел" сотрудника ДПС, вас накажут штрафом 500 рублей, даже если никакого ДТП не было", – заявил автоюрист.

Смирнов также напомнил, что этот маневр должен осуществляться при минимальной скорости, также водителю необходимо внимательно смотреть в зеркала и ориентироваться на показания датчиков парковки, если они есть.

Ранее сообщалось, что автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов поддержал предложение освободить водителей от штрафов за несоблюдение разметки и нарушение правил парковки в период сильных снегопадов.

Автоюрист предложил дополнить инициативу и освобождать водителей от штрафов на период, пока дороги не приведут в порядок после сильных снегопадов.



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