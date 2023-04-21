17:05Город
Сотрудники ГИБДД на мотоциклах выехали на дороги Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные госавтоинспекторы открыли мотосезон, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.
"Теперь ежедневно сотрудники ДПС будут нести службу более чем на 250 патрульных мотоциклах", – отметили в ведомстве.
В рамках открытия мотосезона прошел смотр готовности служебной техники и личного состава. Сотрудники ДПС тренировались управлять служебными мотоциклами.
13 мая в Москве состоится мотопарад в честь открытия мотосезона. Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон". В самом "Музеоне" пройдут выступления байкеров и концерт. В ЦОДД и ГИБДД призвали водителей столицы вспомнить навыки вождения перед началом мотосезона.
"Актуальный репортаж": мотоциклисты появились на московских дорогах после зимнего сезона
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