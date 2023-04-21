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17:05

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Сотрудники ГИБДД на мотоциклах выехали на дороги Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные госавтоинспекторы открыли мотосезон, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

"Теперь ежедневно сотрудники ДПС будут нести службу более чем на 250 патрульных мотоциклах", – отметили в ведомстве.

В рамках открытия мотосезона прошел смотр готовности служебной техники и личного состава. Сотрудники ДПС тренировались управлять служебными мотоциклами.

13 мая в Москве состоится мотопарад в честь открытия мотосезона. Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон". В самом "Музеоне" пройдут выступления байкеров и концерт. В ЦОДД и ГИБДД призвали водителей столицы вспомнить навыки вождения перед началом мотосезона.

"Актуальный репортаж": мотоциклисты появились на московских дорогах после зимнего сезона

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