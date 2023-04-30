Россияне стали в 8 раз чаще ездить на электросамокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последний год жители России стали в восемь рах чаще ездить на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский Стандарт".

"Весной 2023 года общее число операций по оплате за аренду электросамокатов выросло более, чем в восемь раз", – рассказали в кредитной организации.

При этом средний чек за поездки снизился. Если год назад на поездку на электросамокате россияне тратили в среднем 149 рублей, то сегодня это только 109 рублей.

С 1 марта в РФ начали действовать правила для водителей электросамокатов и другой подобной техники. Отныне им разрешено ездить со скоростью не более 25 километров в час. Для них вводятся специальные дорожные знаки.



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