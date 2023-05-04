"Слишком много ЧП с их участием": нужно ли запретить электросамокаты в РФ

В Москве после старта сезона проката электросамокатов произошло уже несколько аварий с их участием. В начале мая стало известно, что на Профсоюзной улице мужчина сбил двухлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с различными травмами. В конце апреля другой самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку. Ее также госпитализировали в тяжелом состоянии. Разбираемся, нужно ли ужесточать правила ПДД для самокатов или полностью запретить их использование в РФ.



Опять самокаты

В столице за последнее время произошло сразу несколько ДТП с участием самокатчиков. В начале мая стало известно, что 24-летний мужчина сбил двухлетнего мальчика около одного из домов на Профсоюзной улице. Ребенка с различными травмами доставили в больницу. Вместе с тем виновник аварии был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам ГИБДД для дальнейших разбирательств.

Еще одно ЧП произошло в конце апреля на Вешняковской улице. Тогда 18-летний молодой человек на электросамокате наехал на четырехлетнюю девочку, которая гуляла с бабушкой. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Кроме того, в отношении самокатчика возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В начале апреля на Новомарьинской улице под колеса самоката попал семилетний мальчик. Очевидцы рассказывают, что в момент аварии там катались подростки, один из них и сбил ребенка. По словам матери пострадавшего, виновник происшествия даже не извинился. При этом ребенку потребовалась госпитализация. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и экстренно прооперировали, вставив в голову титановую пластину.

С 1 марта этого года в РФ вступили в силу поправки в ПДД, которые затрагивают управление электросамокатами, гироскутерами и прочими подобными устройствами. Все они теперь относятся к средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Передвигаться на них разрешено со скоростью не более 25 километров в час. При этом в Москве предусмотрены "медленные зоны". На таких территориях скорость ограничена до 5–15 километров в час. Кроме того, в зависимости от возрастной группы (до 7, от 7 до 14 и старше 14 лет) правила дорожного движения регулируют, где и как разрешено кататься пользователям СИМ. Нарушителям ПДД грозят штрафы.



Ужесточить ПДД или запретить?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Согласно опросу, более трети россиян (37%) уверены, что в стране необходимо запретить деятельность сервисов аренды электросамокатов. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов не разделяет такую категоричную позицию. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24. По его словам, запрещать электросамокаты в РФ не нужно, однако следует "создать условия, при которых не было бы таких аварий".

"Прогресс-то не остановишь. Другое дело, что мы не всегда к нему готовы. Значит, надо над этим работать... Электросамокаты будут развиваться, никуда от этого не денешься. Надо, видимо, здесь так же начать работать, как мы работаем сейчас с автомобильным транспортом", – пояснил он.

Среди предложений, которые ранее озвучивали парламентарии, было убрать электросамокаты с городских улиц. С инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.





Андрей Клишас глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предлагал повысить до 16 лет минимальный возраст для пользователей СИМ. "Хорошая идея по поводу того, чтобы ограничить нижний возраст пользования электросамокатами. Так же по аналогии с мотороллерами, автомобилями и так далее. До 16 лет у нас пользоваться транспортными средствами, в одиночку за рулем сидеть запрещено", – отметил он.

Вместе с тем в конце апреля сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки, предполагающие постановку средств индивидуальной мобильности на учет, а также получение на них регистрационных номеров. Кроме того, были подготовлены изменения в КоАП, ужесточающие ответственность для любителей такой техники за нарушение ПДД.

