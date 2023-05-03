20:19Транспорт
Глава комитета Совфеда предложил убрать электросамокаты с городских улиц
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электрические самокаты с улиц города. Об этом сообщает ТАСС.
"По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием", – сказал Клишас.
Он считает, что электросамокаты можно оставить в парках, так как там для них размечены специальные дорожки. Либо передвигаться можно на этих устройствах в частных поселках, где собственники соглашаются с использованием электросамокатов.
Ранее сообщалось, что 37% россиян считают, что следует запретить работу сервисов аренды электросамокатов.
Основными причинами в поддержку запрета выделяют отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, создаваемая пользователями сервисов кикшеринга.
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