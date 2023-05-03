В ГД предложили запретить пользоваться электросамокатами подросткам до 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – за правду" Дмитрий Гусев в беседе с Агентством "Москва" предложил поднять минимально допустимый возраст пользования электросамокатами до 16 лет.

"Хорошая идея по поводу того, чтобы ограничить нижний возраст пользования электросамокатами. Так же по аналогии с мотороллерами, автомобилями и так далее. До 16 лет у нас пользоваться транспортными средствами, в одиночку за рулем сидеть запрещено", – сообщил он.

По словам депутата, опасность, которую представляют управляющие электросамокатами, аналогична той, которую несут автомобилисты и мотороллеры.

С октября 2022 года подростки в возрасте от 7 до 14 лет могут передвигаться на электросамокатах по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Граждане старше 14 лет могут передвигаться на электросамокатах и велосипедах по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.

Ранее стало известно, что за последний год жители России стали ездить на электросамокатах в 8 раз чаще, чем годом ранее. При этом средний чек за поездки снизился. Если год назад на поездку на электросамокате россияне тратили в среднем 149 рублей, то сейчас это только 109 рублей.



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