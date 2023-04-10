"Невозможно жить в страхе": как жители Москвы относятся к самокатчикам

В Москве с конца марта начался сезон проката электросамокатов. Ранее устройства были признаны транспортным средством и правила их использования ужесточили. Однако, несмотря на это, уже фиксируются первые случаи ЧП с участием самокатчиков. Разбираемся, как жители столицы относятся к такому средству передвижения.



Новый сезон – новые правила

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в Москве в конце марта. Пока любителям такого способа передвижения в столице доступно 40 тысяч устройств. Однако их количество планируют постепенно увеличить до 60 тысяч. Ранее электросамокаты были признаны в России транспортным средством. С 1 марта 2023 года для устройств начали действовать правила дорожного движения (до этого они носили только рекомендательный характер). За нарушение ПДД предусмотрены штрафы.

Согласно действующим правилам, разрешенная скорость средства индивидуальной мобильности (СИМ) не может превышать 25 километров в час. В жилых и велосипедных зонах – не более 20 километров в час. Кроме того, в Москве созданы "медленные зоны" (в парках, на загруженных улицах). В их пределах скорость шеринговых устройств автоматически снижается до 5–15 километров в час.

Вместе с тем новые правила запрещают использовать самокат вдвоем. Следует учитывать, что во время поездки он может сломаться под весом нескольких человек и в случае падения граждане рискуют получить травмы серьезнее, нежели при катании поодиночке. Также пользователей СИМ разделили на три категории: младше 7 лет, от 7 до 14 лет и старше 14 лет. В зависимости от возрастной группы ПДД регулируют, как и где можно кататься.

Ранее в Марьине самокатчик сбил семилетнего мальчика. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По словам мамы ребенка, у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также вдавленный перелом лобной кости. Мальчику сделали экстренную операцию и установили титановую пластину. Очевидцы отмечают, что в момент ЧП на электросамокатах по тротуарам во дворе ездили подростки.



Надо запрещать?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После инцидента в Марьине некоторые пользователи соцсетей, проживающие в столице, призвали запретить самокаты в стране. "Надо запрещать самокаты. Невозможно жить в страхе, что на тебя наедут на тротуаре!" – написала Галина.





пользовательница соцсетей Евгения Ничего не изменилось, прокатные самокаты берут дети, школьники летают по дворам, сшибают людей. Ездят по двое и даже трое.

При этом другая половина пользователей отстаивают свое право на самокаты. Один из них рассказал, что каждое лето катается вместе с сыном. Также комментатор обвинил во всем невнимательных пешеходов. "Смотрят налево, а поворачивают направо или наоборот. Даже просто прямо идти не могут. Я от таких стараюсь держаться подальше. Сами не смотрят, куда идут, а потом ты виноват. Я когда таких вижу, очень радуюсь, что они машину не водят", – подчеркнул он.

С ним солидарен и еще один пользователь. "Пешеходы знают правила? На Пражской и в Отрадном, и на Дмитровской... Все торопятся и думают, что вот им, вот сейчас, вот никто не заметит", – написал он, отметив, что после случая в Марьине некоторым теперь "главное – антисамокатную волну нагнать".

Жительница столицы Анна обожает пользоваться таким средством передвижения, но только в специально отведенных зонах, например в парках, чтобы не мешать людям. Об этом девушка рассказала Москве 24.





Анна жительница столицы Считаю, что есть места, где самокаты неуместны, поскольку там очень много людей. Если человек хочет пользоваться самокатом как основным видом транспорта, то стоит заранее продумывать маршрут, чтобы не возникало ДТП с пешеходами.

В свою очередь, Маргарита рассказала Москве 24, что неоднократно становилась свидетелем, как водители СИМ нарушают правила. "Больше всего раздражает, когда несутся на полной скорости по центру города или по пешеходным зонам", – подчеркнула она.

По мнению жительницы столицы, самокаты нужно оставить как развлечение для парков, а не использовать их как средство передвижения по городу.

