Более 10 тыс семей присоединились к волонтерским проектам Москвы за 10 лет

К волонтерским проектам Москвы присоединились более 10 тысяч семей за последние 10 лет. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, ссылаясь на данные центра "Мосволонтер".

Почти треть москвичей впервые присоединяются к добровольческим программам по приглашению родных и друзей. Жители города помогают проводить благотворительные акции, поддерживают приюты для бездомных животных и участвуют в раздельном сборе мусора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.