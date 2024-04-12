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12 апреля, 13:45

Общество

Более 10 тыс семей присоединились к волонтерским проектам Москвы за 10 лет

Более 10 тыс семей присоединились к волонтерским проектам Москвы за 10 лет

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К волонтерским проектам Москвы присоединились более 10 тысяч семей за последние 10 лет. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, ссылаясь на данные центра "Мосволонтер".

Почти треть москвичей впервые присоединяются к добровольческим программам по приглашению родных и друзей. Жители города помогают проводить благотворительные акции, поддерживают приюты для бездомных животных и участвуют в раздельном сборе мусора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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