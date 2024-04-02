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Новости

02 апреля, 14:15

Происшествия

Эксперт оценил, какую ответственность несут владелец ТЦ и организатор квестов в случае ЧП

Эксперт оценил, какую ответственность несут владелец ТЦ и организатор квестов в случае ЧП

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Московские следователи установили организатора квеста, во время которого пострадал ребенок

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Московские следователи установили организатора квеста, во время которого пострадал ребенок. Девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу, упала с высоты два метра и получила несколько переломов. Все это произошло на территории торгового центра.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин объяснил, несет ли владелец площадки ответственность за случившееся и проверяют ли владельцы ТЦ арендаторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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