Эксперт оценил, какую ответственность несут владелец ТЦ и организатор квестов в случае ЧП

Московские следователи установили организатора квеста, во время которого пострадал ребенок. Девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу, упала с высоты два метра и получила несколько переломов. Все это произошло на территории торгового центра.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин объяснил, несет ли владелец площадки ответственность за случившееся и проверяют ли владельцы ТЦ арендаторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.