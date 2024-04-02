СК РФ заявил о намерении выяснить обстоятельства атаки БПЛА в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Следственный комитет (СК) России заявил, что будет расследовать факты обстрелов и атак БПЛА по территориям Татарстана, Белгородской области и Донецка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в результате обстрела Белгорода пострадали два человека. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. При обстреле Киевского района Донецка ранение получил мужчина, уточнили в СК.

В результате атаки на Татарстан пострадали несколько человек. По информации СМИ, число пострадавших выросло до семи.

Как сообщал глава региона, украинские военные атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. При этом, по его словам, серьезных повреждений выявлено не было. Технологический процесс не приостанавливался.

