Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Татарстане выросло до семи

Фото: телеграм-канал "112"

Число человек, которые пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Татарстане, выросло до семи. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"Семь человек (пострадали)", – говорится в сообщении.

По информации службы, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Тяжелых случаев врачи не выявили.

Об атаке БПЛА на Татарстан стало известно утром 2 апреля. Глава региона подчеркивал, что украинские военные атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Однако серьезных повреждений они не нанесли, также не был нарушен технологический процесс на объектах.

В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны атаковали и здание общежития, в результате чего пострадали люди.

