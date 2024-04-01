Средства ПВО РФ перехватили 6 украинских БПЛА над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ перехватили шесть украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщил в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаку украинской армии пресекли 1 апреля около 19:30 по московскому времени. Дежурные средства ПВО перехватили шесть БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что силы ПВО России 31 марта сбили десять воздушных целей в регионе. Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее зафиксировали ожог руки второй степени.

Также, по словам Гладкова, были повреждены 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание, три машины, линии электроснабжения и холодного водоснабжения.