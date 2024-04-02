Опубликован момент атаки беспилотника на общежитие в Татарстане

Видео: телеграм-канал Shot

В Сети появилось видео с моментом удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по общежитию, расположенному на территории одного из предприятий в Елабуге в Татарстане.

На кадрах видно, что похожий на самолет БПЛА снижается, а потом врезается в одно из зданий. После падения беспилотника раздается взрыв и возникает шар пламени.

Инцидент произошел утром 2 апреля. По словам пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два предприятия – в Елабуге и Нижнекамске.

Однако серьезных повреждений они не нанесли, технологический процесс на объектах не был нарушен. Однако в особой экономической зоне "Алабуга" уточнили, что дрон атаковал здание общежития в Елабуге.

В результате происшествия, по последним данным, пострадали 7 человек. Раненые находятся в состоянии легкой и средней тяжести, тяжелых случаев врачи не выявили.

