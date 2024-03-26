26 марта, 06:04Политика
Терминалы Starlink активно продаются на черном рынке – СМИ
Фото: 123RF/fellowneko
Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные американской компанией SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В материале отмечается, что контрабанда этих терминалов ставит под сомнение способность компании SpaceX контролировать их продажу. Так, Starlink были обнаружены в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР. При этом официально в этих странах не разрешена продажа терминалов.
Ранее Илон Маск, глава SpaceX, сообщил, что его компания не продает Starlink России, отреагировав на информацию СМИ о том, что его организация стала поставлять терминалы спутникового интернета в РФ.
До этого предприниматель заявлял об ограничении использования Starlink для Киева. По его словам, это необходимо было, чтобы помочь людям. Позже Маск утверждал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.
Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ