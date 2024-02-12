Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Об этом он написал в своей соцсети X.

"По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России", – сообщил он.

Маск отреагировал на сообщения некоторых СМИ о том, что его компания начала продавать терминалы спутникового интернета в Россию. Миллиардер заявил, что эти утверждения являются абсолютной ложью.

Ранее предприниматель сообщал об ограничении использования Starlink для Киева, он говорил, что таким образом хотел помочь людям. Позже Маск отмечал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.

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