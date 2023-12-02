Компания Amazon договорилась со SpaceX о трех запусках интернет-спутников Kuiper

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Компания Amazon подписала контракт с корпорацией SpaceX на три запуска спутников будущей интернет-сети Project Kuiper. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что Amazon разрабатывает систему спутниковой интернет-связи Project Kuiper с 2019 года. В нее войдут более чем 3,2 тысячи спутников. Запуск первых двух прототипов состоялся в октябре текущего года на ракете-носителе Atlas V компании ULA. Также в компании отметили, что первые клиенты смогут воспользоваться услугами Project Kuiper до конца 2024 года.

"Дополнительные запуски со SpaceX дают еще больше возможности для обеспечения графика запусков", – подчеркнули в Amazon.

Старты трех миссий осуществят ракеты-носители Falcon 9, принадлежащие компании SpaceX. Первый из них планируется на середину 2025 года.

Ранее власти США заявили, что не будут отказываться от технологий SpaceX после заявлений Маска. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Белый дом считает "антисемитские" заявления Маска неуместными, однако отказываться от инновационных решений его компании было бы глупо.