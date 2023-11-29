Илон Маск отказался от приглашения ХАМАС посетить сектор Газа

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск отказался от приглашения радикальной палестинской группировки ХАМАС посетить сектор Газа.

"Сейчас там, кажется, немного опасно, но я верю, что долгосрочное процветание Газы выгодно всем сторонам", – написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Ранее СМИ сообщали, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после скандала с "антисемитскими" высказываниями Илона Маска.

Он подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же самую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер в ответ написал, что согласен с этим утверждением.

Вскоре после этого Илон Маск отверг обвинения в антисемитизме. Он подчеркнул, что желает человечеству только лучшего, "процветающего и захватывающего будущего" для каждого.

Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны