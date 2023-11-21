Власти США заявили, что не будут отказываться от технологий SpaceX после заявлений Маска

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не знает о планах по возможному отказу от технологий SpaceX на фоне "антисемитских" заявлений владельца компании Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Кирби.

Он добавил, что Белый дом считает заявления Маска неуместными, однако отказываться от инновационных решений его компании было бы глупо.

Ранее СМИ сообщали, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после скандала с "антисемитскими" высказываниями главы соцсети о евреях.

Маск подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же самую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер в ответ написал, что согласен с этим утверждением.

Вскоре после этого Илон Маск отверг обвинения в антисемитизме. Он подчеркнул, что желает человечеству только лучшего, "процветающего и захватывающего будущего" для каждого.

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