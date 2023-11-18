Маск пригрозил блокировкой любому, кто будет пропагандировать геноцид в его соцсети

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что любой из пользователей социальной сети X (бывшая Twitter), который будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке. Об этом он написал в своем аккаунте.

"Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе", – сообщил Маск.

Ранее бизнесмен подвергся критике за свой комментарий к публикации одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер ответил, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности.

Впоследствии недовольство высказыванием Маска публично выразил Белый дом. Также компания Apple вслед за технологическим гигантом IBM заявила, что приостановит все рекламные проекты в социальной сети X после этого комментария Илона Маска.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что Европа в настоящее время приближается к гражданской войне. Так он прокомментировал стычки, которые происходят в Великобритании.