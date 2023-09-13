Маск заявил, что не может включить сеть Starlink около Крыма из-за санкций США

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова предпринимателя.

Маск отметил, что ограничительные меры распространяются на полуостров, в связи с чем Starlink запрещается запускать соединение в этом регионе.

По его словам, для включения работы спутниковой связи над Крымом он должен получить разрешение от властей США, которого у компании попросту не было на момент запроса со стороны Украины.

Бизнесмен также сравнил возможную атаку украинской армии на ВМФ РФ в Крыму с нападением Японии на Перл-Харбор, которое, по мнению Маска, было "тактической победой", повлекшей за собой "стратегическое поражение" Токио во Второй мировой войне.

Ранее Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена, которую составил Уолтер Айзексон.

Впоследствии владелец Starlink опроверг это сообщение, заявив, что на самом деле система не была активирована, но ее просили включить.

Также Маск заявлял, что ограничил использование Starlink для Киева, так как хотел помочь людям.

Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ