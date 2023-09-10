США рассчитывают, что Маск продолжит предоставлять Украине услуги Starlink

Фото: 123RF/fellowneko

Администрация Соединенных Штатов Америки рассчитывает, что предприниматель Илон Маск продолжит в полном объеме предоставлять Украине услуги спутников Starlink. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

"Я не могу говорить о конкретном эпизоде. Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию. Это таким и остается. Я ожидаю, что это продолжит быть критически важным в их (украинской стороны. – Прим. ред.) усилиях. Так что мы надеемся и ожидаем, что эта технология продолжит быть полностью доступна для украинцев", – сказал Блинкен.

Ранее Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена, которую составил Уолтер Айзексон. Впоследствии владелец Starlink опроверг это сообщение, заявив, что на самом деле система не была активирована, но ее просили включить.

Также Маск заявлял, что ограничил использование Starlink для Киева, так как хотел помочь людям.

Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма