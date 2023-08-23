В Пентагоне обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

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Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил о попытках России нарушить работу системы Starlink на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на его интервью газете The Washington Post.

По его словам, американские власти планируют вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для деятельности военных США. Число устройств может составить до тысячи штук.

На фоне этого Салтцмен высказал мнение, что Россия фиксирует подобные попытки и пытается вывести спутники Starlink из строя.

Ранее западные военные аналитики рекомендовали Киеву сосредоточить силы на направлении главного удара. По их мнению, контрнаступление ВСУ на юге терпит неудачу из-за того, что большая часть их сил сосредоточена на востоке.



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