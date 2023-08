Ракету SpaceX запустили на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Фото: youtube.com/SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена на орбиту с новой группой, состоящей из 21 мини-спутника, для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом рассказали в SpaceX.

Отправили ракету с площадки SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг США в Калифорнии 22 августа в 02:37 по Тихоокеанскому времени США (в 12:37 по московскому времени). Примерно через час после запуска спутники будут выведены на орбиту.

По информации источника, это 102-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках программы Starlink и 33-й – с начала 2023 года. Компания-разработчик отправила на орбиту уже примерно пять тысяч спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 4,6 тысячи спутников находятся еще на орбите в рабочем режиме.

Как сообщает SpaceX, первая многоразовая ступень Falcon 9, которая применяется уже для запуска в 15-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая расположена в Тихом океане.

В апреле этого года SpaceX предприняла неудачную попытку первого испытательного запуска космического корабля Starship. Ракета-носитель, которая должна была вывести его в космос, взорвалась через четыре минуты после старта. Позже выяснилось, что ракету уничтожили преднамеренно из-за неполадок с двигателями и потери высоты.

Ракета-носитель Falcon 9 приземлилась в США