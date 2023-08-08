Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 запланировали на 2024 год

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Первый запуск новой европейской тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 состоится в 2024 году. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил гендиректор французского оператора коммерческих космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.

"Европейское космическое агентство, Arianespace и французский Национальный центр космических исследований подтверждают, что первый запуск теперь запланирован на 2024 год", – написал топ-менеджер.

Он уточнил, что более точная дата запуска станет известна после ряда испытаний, которые запланированы на текущий год. По его словам, по поводу предстоящего запуска 26 сентября состоится детальная пресс-конференция.

В апреле этого года SpaceX предприняла неудачную попытку первого испытательного запуска космического корабля Starship. Ракета-носитель, которая должна была вывести его в космос, взорвалась через четыре минуты после старта. Позже выяснилось, что ракету уничтожили преднамеренно из-за неполадок с двигателями и потери высоты.

