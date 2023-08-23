СМИ рекомендовало Киеву использовать советские танки вместо Leopard и Abrams

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Украинской стороне в рамках контрнаступления на юге страны следует задействовать советские, а не танки западного производства. Об этом сообщает RT со ссылкой на журнал Newsweek.

"Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала", – следует из статьи.

Авторы материала заявили, что танки Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через минные поля. По словам военного эксперта Марины Мирон, боевые машины западного производства опасно использовать на данном направлении, так как российская армия легко их обнаруживает.

Ранее военные аналитики Запада заявили, что украинское контрнаступление на юге буксует из-за того, что слишком много сил ВСУ развернуто на востоке. СМИ писали, что эксперты убедили командование Украины сосредоточиться на направлении главного удара.

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