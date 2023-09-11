Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ Украине в активизации Starlink у Крыма

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Основатель компании SpaceX и директор Tesla Илон Маск прокомментировал обвинения в государственной измене за отказ Киеву в активации Starlink на пути к Крыму. Он отметил, что будет бороться за США.

"Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну РФ. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", – заявил он на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена, которую составил Уолтер Айзексон.

Впоследствии владелец Starlink опроверг это сообщение, заявив, что на самом деле система не была активирована, но ее просили включить.

Также Маск заявлял, что ограничил использование Starlink для Киева, так как хотел помочь людям.

Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма