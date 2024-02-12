Песков отреагировал на возможность использования ВС РФ системы Starlink

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Вооруженные силы России (ВС РФ) не могут применять на передовой военные терминалы спутниковой связи Starlink, выпускаемые компанией SpaceX. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Это же не сертифицированная система у нас, она не может сюда официально поставляться и использоваться", – объяснил он.

Пресс-секретарь президента РФ также порекомендовал не включаться в дискуссию между Украиной и американским предпринимателем Илоном Маском, которому и принадлежит компания SpaceX.

Ранее Маск сообщил, что его компания не продает Starlink России, отреагировав на информацию СМИ о том, что его организация стала продавать терминалы спутникового интернета в Россию.

До этого предприниматель заявлял об ограничении использования Starlink для Киева. По его словам, это необходимо было, чтобы помочь людям. Позже Маск утверждал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.



Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ