На границе Киргизии и Узбекистана обнаружили 130-метровый тоннель контрабандистов

Фото: youtube.com/Сводка АКИпресс — происшествия и криминал

Правоохранители нашли вход в 130-метровый тоннель на киргизско-узбекской границе, который принадлежал контрабандистам. Об этом пишет портал Akipress со ссылкой на сообщение государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Глубина туннеля составила 15 метров, а его высота – 1,7 метра. Вход в него находился в частном доме жителя села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии. Далее он уходил в город Ханабад Андижанской области Узбекистана.

Владельца участка задержали 19 марта. Предполагается, что по этому пути злоумышленники переправляли товары и людей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов республики устанавливают всех причастных к контрабанде.

До этого в Польше, недалеко от границы с Белоруссией, обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами. Объект нашли возле села Минковцы недалеко от города Сокулки Подляского воеводства. К шару оказались прикреплены 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли польские пограничники.