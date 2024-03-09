Задержан один из ключевых лидеров Медельинского наркокортеля

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Национальная полиция Испании помогла задержать в Колумбии одного из ключевых лидеров Медельинского наркокартеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов королевства.

Медельинский картель в 1980 годах контролировал 80% контрабанды наркотиков в США. Одним из его основателей и главой был Пабло Эскобар. Организация прекратила существование после смерти Эскобара 1993 году.

По информации испанских правоохранителей, операция по задержанию одного из ключевых лидеров Медельинского наркокортеля была проведена совместно с колумбийскими стражами порядка. При этом имя преступника не называется, но известно, что задержанный считался непосредственным ответственным за деятельность картеля в Европе.

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