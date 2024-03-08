У экс-участницы леворадикальной RAF нашли 1,2 кг золота, автомат и гранатомет

Фото: AP Photo

Следователи в Германии обнаружили у задержанной ранее террористки из леворадикальной организации Фракция Красной Армии (RAF) Даниэлы Клетте 1,2 килограмма золота, 40 тысяч евро, автомат Калашникова, гранатомёт и пистолет. Об этом сообщает издание Spiegel.

В частности, найденный у бывшей террористки пистолет, был связан с ограблением 40 лет назад.

Клетте более 30 лет скрывалась от правосудия, была задержана в Берлине в конце февраля. Экс-террористка, предположительно, принимала участие в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.

Ранее сообщалось, что правоохранители ФРГ задержали участников группы "Фракции Красной армии", которых искали около 30 лет. У них нашли оружие. Сама группа причастна к терактам и убийствам в годы холодной войны.

До этого в поселке Старый Ачхой в Чеченской Республике ликвидировали трех преступников, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление при задержании.