08 марта, 17:19Происшествия
У экс-участницы леворадикальной RAF нашли 1,2 кг золота, автомат и гранатомет
Фото: AP Photo
Следователи в Германии обнаружили у задержанной ранее террористки из леворадикальной организации Фракция Красной Армии (RAF) Даниэлы Клетте 1,2 килограмма золота, 40 тысяч евро, автомат Калашникова, гранатомёт и пистолет. Об этом сообщает издание Spiegel.
В частности, найденный у бывшей террористки пистолет, был связан с ограблением 40 лет назад.
Клетте более 30 лет скрывалась от правосудия, была задержана в Берлине в конце февраля. Экс-террористка, предположительно, принимала участие в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.
Ранее сообщалось, что правоохранители ФРГ задержали участников группы "Фракции Красной армии", которых искали около 30 лет. У них нашли оружие. Сама группа причастна к терактам и убийствам в годы холодной войны.
До этого в поселке Старый Ачхой в Чеченской Республике ликвидировали трех преступников, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление при задержании.
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